نوال الزغبي تكشف حقيقة ارتباطها بوائل كفوري

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 12:53 مساءً - أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أن ظهورها المتكرر مع الفنان وائل كفوري وآخرها في حفل عيد ميلادها الأسبوع الماضي يأتي بحكم صداقتهما طويلة المدى منذ سنوات عديدة .

عندما ظهرا معا في بدايتهما الفنية بتقديمهما لواحدة من أشهر الأغاني الدويتو في الوطن العربي وهي أغنية ” مين حبيبي أنا ” والتي كانت سببا في شهرتهما وانطلاقهما في عالم النجومية .

وقالت نوال في تصريحات تلفزيونية على إثر حفلها الذي أقامته في سوريا مؤخرا إن تصريحها حول موافقتها على الزواج من وائل إذا طالبها بذلك كان مجرد مزاح .. لافتة الى أنها تعتبره صديق عمر ورفيق درب وانطلقا سويا في نفس الفترة الزمنية .

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وعلقت قائلة : ” حبيبي وائل بموت فيه .. كل بنعرف وائل حلو إزاي وبيعجب نسوان كتير بس هو صديق بس ” .

يذكر أن النجم اللبناني وائل كفوري حرص على الاحتفال مع نوال الزغبي بعيد ميلادها قبل أيام وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقربين .. في الوقت الذي أعلن فيه كفوري انفصاله مما جعل البعض يرجح أن هناك علاقة بين وائل ونوال .