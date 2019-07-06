نائبة أوكرانية تتعرض لموقف محرج إثر محاولتها استعراض معلوماتها الجغرافية بعد خطأ رئيس الجمهورية

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 12:53 مساءً - انضمت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني إيرينا غيراشينكو إلى منتقدي فريق الرئيس فلاديمير زيلينسكي على خطأ جغرافي ارتكبه، وحاولت تلقينه درسا في الجغرافيا، لكنها وقعت هي في الخطأ نفسه.

وكتبت غيراشينكو على “فيسبوك”: “من أجل محو الأمية أذكركم بأن عاصمة تركيا هي أنقرة وليست اسطنبول، وعاصمة الولايات المتحدة هي واشنطن، وليست نيويورك، وعاصمة هولندا هي لاهاي وليست أمستردام”.

وبذلك، خلطت غيراشينكو بين أمستردام عاصمة هولاندا، ومدينة لاهاي التي تقع غربي البلاد وتتبع إداريا لمقاطعة “جنوب هولندا”.

ولاحقا، عدلت غيراشينكو نص المنشور 8 مرات لتعترف أخيرا بأنها ارتكبت الخطأ الذي وصفته بـ”الإملائي”، وأن هذه “مناسبة يستذكر الجميع فيها الجغرافيا”.

وجاء منشور غيراشينكو تعليقا على بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني للإعلان عن زيارة الأخير لكندا مطلع يوليو الحالي، وأثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع للتواصل.

وفي البيان، أفاد مكتب زيلينسكي بأنه سيتوجه إلى كندا حيث “سيشارك في المؤتمر الدولي لدعم الإصلاحات في أوكرانيا المنعقد في عاصمة كندا تورونتو”، فيما عاصمة كندا هي أوتاوا، وتورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو الكندية وكبرى مدن البلاد.