ما حقيقة حمل طليقة وائل كفوري بمولودها الثالث؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما حاول الفنان اللبناني، وائل كفوري، أن يُبقي حياتهُ الخاصة بعيدةً عن الإعلام، وأضواء عدسات الصحفيين، لكن بعد إعلان طلاقه من زوجته، أنجيلا بشارة، مؤخرًا، يبدو أن كفوري لم يعُد بمقدورهِ السّيطرة على الشائعات، التي انتشرت منذ ذلك الحين.
فقد نشرت العديد من المواقع الإلكترونية خبرًا، مفاده أن طليقة وائل كفوري، تنتظر مولودها الثالث، وأن كفوري، يعاني من حالة تخبّطٍ واضحة، فيما يتعلقُ بحياته العائلية، والصراع على حضانة طفلتيهما.
لكن عدة مصادر مقربة من الطرفين، أكدت أن الأخبار المنتشرة عاريةٌ من الصّحة ولا صلة لها بالواقع، والمتابع لحساب أنجيلا بشارة يجدُ أنها نشرت يوم أمس تحديدًا، عبر حاسبها جملةً مفادها: "بعض الشائعات مُضحكة".
ولدى كفوري وبشارة طفلتان، الأولى اسمها ميشيل، وولدت في أيلول/سبتمبر 2011، والثانية اسمها ميلانا، وولدت عام 2016، ويحرص وائل أيضًا على إبقائهما بعيدتين، عن وسائل الإعلام، بشكلٍ كامل.
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