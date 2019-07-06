في عيد ميلاد غادة عبدالرازق.. تزوجت 10 مرات وترفض القبلات "الساخنة" في أفلامها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، من أبرز نجمات جيلها، واستطاعت أن تضع اسمها بحروف من ذهب وسط منافسة شرسة، وساعدها على ذلك تميزها بالطول الفارع الذي لا تمتاز به الكثير من الفنانات.

تحمل غادة موهبة كبيرة، في تجسيدها للأعمال الفنية التي تشارك بها، حتى أصبحت علامة من علامات الدراما المصرية كل عام في شهر رمضان المبارك.

وتحتفل غادة عبدالرازق، في السادس من يوليو كل عام، بعيد ميلادها وسط أصدقائها المقربين وابنتها "روتانا"، وأحفادها، وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة الفنانة المصرية.

مولدها وحياتها

ولدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق في محافظة الشرقية، وهي من مواليد الـ 6 من يوليو عام 1970، أي أن عمرها الحالي 49 عامًا، غير أن هناك معلومات متداولة تشير إلى أن الفنانة المصرية تخفي عام عيد ميلادها، وأنها ولدت عام 1965، أي أن عمرها الحقيقي 54 عامًا.

حصلت غادة، على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، وبدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من الإعلانات.

بدايتها الفنية

اتجهت غادة عبدالرازق، للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وانطلقت شهرتها الحقيقية بعد ظهورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، كما قدمت فوازير رمضان "فرح فرح" عام 2003.

شاركت غادة، مع المخرج خالد يوسف في أغلب أفلامه ولعبت أدوارًا جريئة في البعض منها وهي: "حين ميسرة، كف القمر، دكان شحاته"، وكان آخر تعاون بينهما من خلال فيلم "كارما"، قبل ثلاثة أعوام.

زيجات غادة عبدالرازق

تزوجت غادة عبدالرازق للمرة الأولى، وهي في سن السابعة عشر من رجل الأعمال السعوديّ عادل القزاز، ثمّ انفصلت عنه بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة "روتانا".

وبعدها توالت زيجات غادة عبدالرازق، والتي وصلت إلى 10، بحسب تصريحها في مقابلة تلفزيونية قبل نحو شهرين، موضحًة أنها حاليًا تفكر في ابنتها "روتانا"، وأحفادها، وهما "خديجة، وجويرية".

وأكدت غادة عبدالرازق أنها لا تمانع في الزواج مجددًا، متمنية أن يكرمها الله بشخص يراه كغادة محمد عبدالرازق الإنسانة، وليست غادة، الفنانة، ووقتها ستفكر في الزواج مرة أخرى.

أعمالها الفنية الرمضانية

برعت غادة عبدالرازق، في الظهور كل عام في الماراثون الرمضاني، منذ عام 2010 واعتادت على خوض المنافسة بمسلسل من بطولتها، ومن أبرز أعمالها: "مع سبق الإصرار، أرض جو، ضد مجهول"، وآخرها "حدوتة مرة"، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

مشاركات فنية أخرى

شاركت غادة، كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "Arab Casting" على مدار موسمين، كما قدمت برنامج "رَيَّا وسكينة" بالتعاون مع الفنانة هالة فاخر عام 2008.

اعترافها بمرضها النفسي

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اعترفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها مريضة نفسيًا، حيث تتردد على عيادة أحد الأطباء النفسيين حتى الآن، موضحًة أنها كانت ستنتحر منذ حوالي 18 عامًا بسبب مرض "الوسواس القهري"، لافتًة إلى أن الأمر بدأ معها بحالة اكتئاب ثم أخذت في التطور حتى كادت تنتحر.

وأوضحت غادة عبدالرازق، في مقابلة تلفزيونية أنها تعتبر الطبيب النفسي من العوامل المساعدة في الشفاء لأنه يسمع جيدًا، منوهًة إلى أن الأدوية التي تتناولها زادت عن السنوات السابقة لأن المشاكل حولها تزداد.

كواليس محاربتها في الظهور على الشاشة

أكدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها واجهت حربًا شرسة حتى لا تخوض السباق الرمضاني الماضي، مشددًة على أن الجهة التي تحاربها هي شركة إنتاج خاصة وبها فرد يعمل في جهة حكومية.

تسببت في إحراج طبيبها الخاص

انتشر للفنانة المصرية صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مع طبيب أسنانها، بعد جلسة لها فحص، ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لجوء طبيب الأسنان ماجد ناجي، إلى الوقوف على كرسي بلاستيك، لتعويض فارق الطول بينه وبين غادة عبد الرازق، وهو ما أثار الجدل بين النشطاء.

اللغة الإنجليزية والسخرية

تصر الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، على التحدُّث باللغة الإنجليزية رغم تعرضها للانتقادات، ولكنها لم تتعلّم من أخطائها السابقة، ووضعت نفسها في موقف محرج عندما نشرت صورة جديدة عبر حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: Finellyyyyyyyy، وكانت تقصد Finally أي أخيرًا.

ولاقى تعليق الفنانة المصرية سخريةً من المتابعين، حتى أن أحدهم قال لها: "اسمها finally يا جاهلة"، وهو ما دفعها لحذف الصورة.

من جهتها استنكرت الفنانة غادة عبد الرازق، حملة النقد التي تتعرض لها بسبب أخطائها الإملائية عند كتابة تعليقات بالإنجليزية على أي من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقالت: "كلهم قلبوا بقوا بيفهموا، وهم ما بيفهموش في الكفتة".

وأضافت في مقابلة تلفزيونية لها على إحدى الفضائيات العربية: "أنا حرة وأنا كده اللي عايز يتابعني يتابعني، وأنا فاشلة في الإنجليزي، إيه المشكلة يعني"، مشيرة إلى أنه ليس ضروريا أن تكون ممتازة في الإنجليزي لمجرد أنها فنانة وواجهة.

أعلنت ندمها على الفيديو المسيء

أكدت غادة عبدالرازق، أنها تشعر بالندم على أشياء كثيرة فعلتها في حياتها، سواء كانت أعمال فنية، أو تصرفات شخصية طائشة لم يكن من المفترض أن تحدث.

ورفضت الحديث عن الأعمال الفنية التي ندمت عليها، إلا أنها أعلنت ندمها على الفيديو المسيء الذي جرى تداوله لها حيث ظهرت أجزاء جساسة من جسدها، قائلًة: "لو الزمن يرجع للوراء لن أكرر واقعة الفيديو، الذي اعتذرت عنه، رغم أنه كان بحسن نية، ولكن توقيته أضر بي كثيرًا، وأخطأت حين تحدثت لجمهوري وأنا نايمة في السرير".

ترفض القبلات الساخنة

وأكدت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها ترفض القُبلات "الساخنة" في المشاهد التمثيلية، مؤكدًة أن المخرجين والمنتجين يعرفون عنها ذلك ويحترمون ما قررته لنفسها.

وأشارت غادة، في مقابلة تلفزيونية لها، إلى أن هناك عددًا من الفنانات، سيكون لهن مستقبل كبير في التمثيل ومنهن أمينة خليل وياسمين صبري وسهر الصايغ.