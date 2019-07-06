أصالة في مقطع فيديو مع ابنتها شام: "بدون فلتر لترى عيونكم الكرش"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت النجمة السورية أصالة نصري، يومًا عائليًا برفقة أسرتها وأبنائها، حيث ظهرت في مقطع فيديو قصير عبر "إنستغرام"، وهي تقوم بتنفيذ تحدي "غطاء الزجاجة"، المنتشر عالميًا هذه الأيام.

ونفذت أصالة، التحدي بطريقة سهلة، من خلال ركل حافة زجاجة "بلاستيك"، بقدمها حتى اندفع الغطاء، وفتحت الزجاجة، في لقطة اتسمت بالمرح بينها وبين ابنتها شام الذهبي، وذلك خلال تواجدها في حديقة منزلها.

وبعدها نشرت "شام"، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، من خلال خاصية "إنستغرام ستوري"، وظهرت فيه والدتها وهي تقطف إحدى الثمار، إلا أن والدتها ظهرت وهي تعطيها الفواكه، ثم منحتها "قُبلة".

وظهرت "شام"، وبرفقتها والدتها أصالة، في مقطع آخر، أكدتا فيه أنهما تظهران من دون "فلتر"، حتى يشاهدهما الجمهور بشكل طبيعي وعيونهم ترى "الكرش" طبيعيًا.

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وقالت أصالة: "عيوننا تشوهت وكثيرًا ما نفكر في أن الناس أصبحوا يفكرون مثل البورسلين"، مضيفًة أن أبنائها على وأدهم لديهم "ضعجوحة"، في وجههما، لافتًة إلى أن لديها "سواد"، تحت عينها وتأخذ الأمور بشكل عادي.

يُذكر أن شام الذهبي، ظهرت بمقطع فيديو غير اعتيادي نشرته على إنستغرام، وهي تضع المكياج، وتقوم بتقديم شرح لمتابعيها عن طريقتها المختلفة في وضع المكياج، لكن الطريف أن المكياج ظهر بشكل غير احترافي، ورسمة الأيلاينر في كل عين مختلفة عن الأخرى، ثم علقت شام في نهاية الفيديو ضاحكة: "لا أحد كامل".

وكانت أصالة قد أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين بصورتها بالحذاء الأحمر، حيث وجه لها اتهامات بإهانة البحرين، حيث دخلت فجر السعيد على خط الأزمة وطالبتها بحذف الصورة، كما علقّت على أزمة اللاجئين التي أثارتها إليسا، مؤخرًا مؤكدًة أنها ضد العنصرية.