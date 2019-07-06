لطيفة تبشّر جمهورها بقرب انتهاء أزمتها في تونس وتشكرهم

نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلّق بها على أزمتها في تونس.

وكتبت لطيفة "حبايبي الغاليين أحب اطمنكم إنه حصل اتصالات اليوم بينى وبين السيد وزير الثقافة في تونس محمد زين العابدين والسادة المسؤولين عن إدارة المهرجانات، وإن شاء الله في أخبار باش تفرحكم.. أشكرهم على الاهتمام؟ وأشكركم كلكم على اهتمامكم وتعاطفكم معي".

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وكانت الفنانة التونسية لطيفة قالت، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها تتعرض لحملة موجهة ضدها، ولا تعرف مصدرها، وعلقت: "جمهوري الغالي في بلادي تونس، نحبكم برشا وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه، فهذا بفضل دعمكم لي أولا، ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هنالك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها".

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وتابعت: "أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولا، فقبل موعد الحفل الذى أعلنت عنه البارحة في برنامج منا وجر بخمسة أيام، وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص، بلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف".

يذكر أن لطيفة كان من المقرر أن تحيي عدة حفلات غنائية في تونس، خلال موسم الصيف، إلا إنها ألغيت.

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