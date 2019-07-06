​​​​​​​كيف برهن راشد الماجد في حفل "موسم جدة" أنه "الرقم الصعب"؟

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"الخليج 365" من بيروت: "غبت يوم وعذرناك.. وبولهنا انتظرناك..يالله ارجع كفايا..ابصراحة فقدناك..".. هكذا كانت حالة الوله والعشق تجاه نجم الأغنية السعودية راشد الماجد، في حفله الكبير الذي أقيم في "الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية"، ضمن "حفلات موسم جدة"، التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه"، من تنظيم وإشراف "روتانا للصوتيات والمرئيات" .

في ليلة من العمر لا تنسى، حققت "ترند" على المستوى السعودي والكويتي والعالمي ، كما نفذت فيها التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، الذي حضره جمهور تجاوز عدده الـ6000 متابع إحتشدوا في الصالة المغطاة للإستمتاع ب 30 أغنية تميزت بالإختيار الدقيق والموزون، غرّد بها راشد الماجد خلال حفله وضمن وصلتين غنائيتين، تخللتهما إستراحة قصيرة. كان بين هذه الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي (انت الدنيا)، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل، ماجاني النوم، عيد النظر، أبشر، المسافر، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيري تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.. كما قدم النجم السعودي اغنيتين وطنيتين هما "عاش سلمان"، وبالانجليزية "كلنا محمد بن سلمان" واصفا الأخيرة برسالة من الشعب السعودي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود.

الجدير ذكره، أنه ضمن حفلات "موسم جدة" القادمة، سيقام تاريخ (19 يوليو) المقبل حفل في الصالة المغطاة بـ"مدينة الملك عبد الله الرياضية" سيجمع الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة السعودية الشابة داليا مبارك.

أيضا ضمن أجندة "حفلات صيف الباحة"، حفلين الأول يوم (10 يوليو) الذي يجمع: أنغام و"فنان العرب" محمد عبده. والثاني يوم ( 11 يوليو) الذي يجمع: أصالة نصري وعبادي الجوهر. كما تتولى روتانا ضمن "حفلات صيف أبها" الاشراف والتنظيم لحفلين، يوم ( 12 يوليو) يجمع : "فنان العرب" محمد عبده و فارس مهدي، ويوم (21 يوليو) يجمع: ماجد المهندس ونجوى كرم.

