شكرا لقرائتكم خبر عن خروج محمد هنيدى من موسم أفلام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم محمد هنيدى، لـ"الخليج 365"، أنه قرر تأجيل تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كينج سايز"، الذى طرح الإعلان الدعائى الأول له منذ أسابيع قليلة، لانشغاله بعرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى القاهرة والسعودية، مشيرًا إلى أنه يضع جدول مع صناع العمل لإمكانية استئناف تصويره الفترة المقبلة وإمكانية عرضه قريباً.

وصور مخرج الفيلم إسلام خيرى عدداً من المشاهد الأولية للعمل، ودخل فى مراحل المونتاج والمكساج لها، إلا أنه أوقف كل هذه الأمور بسبب عدم تواجد بطل العمل، لأسباب سفره للسعودية.

ويجسد نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، وإخراج إسلام خيرى.