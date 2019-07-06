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شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "حبيبو" تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "حبيبو" التى طرحتها كل من المطربة اللبنانية ناتشا وشادى شريف أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أكثر من نصف مليون مشاهدة وتم تصويرها فى مصر فى إحدى مناطق أكتوبر ومن المقرر طرحها على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.
أغنية "حبيبو" من كلمات وألحان و توزيع جلال الحمداوى، مدير تصوير أحمد حسن، ومن إخراج نبيل مكاوى.
دويتو "حبيبو" مزيج بين اللهجتين اللبنانية والتونسية وهو أول دويتو سيكون باللغة العربية والإسبنانية.
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