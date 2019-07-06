شاهدوا.. فنانة كويتية شهيرة تثير ضجة بوجهها المتورم وتبكي وتصارخ من الألم

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:55 صباحاً - أثارت الفنانة المقيمة في الكويت شيماء علي، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو بوجه متورم بشكل واضح مع ظهور البقع الداكنة تحت عينيها.

وقالت شيماء في الفيديو ، أنها كادت تنهار في عيادة طبيب الأسنان وأنها بكت كثيراً بسبب الألم ، مُشيره إلى أنها ليست ” دلوعة ” إلا أنها لم تتمكن من تحمل الوجع في هذه المرة، حيث أنها أجرت عملية زراعة أسنان وقص لثة.

واطلق الفيديو موجة واسعة من التعليقات حيث تعاطف معها الكثيرون مشيرين إلى أن قص اللثة أمر مؤلم جداً.

ورأى آخرون ان وجهها متورم بسبب التجميل، فيما تساءل غيرهم عن سبب تعذيب النجمات لذواتهن بهذه الطريقة.