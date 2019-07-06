عطل خطير يضرب هواتف ” آيفون “

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:55 صباحاً -
كشف موقع ” The Verge ” التقني المتخصص عن عطل ضرب عددا كبيرا من هواتف ” آيفون ” حول العالم .
وأن عددا كبيرا من مستخدمي آيفون واجهوا مشكلة في توقف منظومة ” آي كلاود ” ومتجر ” آب ستور ” .
حيث انقطعت عن العمل بصورة كاملة كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات التي يتم ربطها ب ” آي كلاود ” خلال الساعات القليلة الماضية .
كما توقفت أيضا خدمات مثل : ” آبل باي ” و ” تسجيل الدخول ” و ” اعثر على هاتفي ” و ” اعثر على اصدقائي ” على آي كلاود عن العمل بصورة كاملة عند عدد من المستخدمين .
ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات ” أبل ” ومستخدمي ” آيفون ” خلال هذا العام .
كما أنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من العطل الكبير الذي ضرب تطبيقات : ” فيس بوك ” و” فيس بوك ماسنجر ” و” إنستجرام ” و” واتس آب ” الذي كان سببه إحدى عمليات الصيانة الدورية .
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