شاهدوا.. مي عز الدين تبهر الجمهور بإطلالتها

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:55 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية ​مي عز الدين​ صورة جديدة لها، ارتدت فيها فستانا أحمر ووضعت نظارة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، ويشارك فيه كل من بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.