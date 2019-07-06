كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ظهرت فيها بإطلالة أثارت بها الجدل كعادتها . حيث كانت ترتدي فستان أحمر قصير .. وعلقت رانيا على الصورة قائلة : ” أتمنى لكم ويك إند مليئة بالضحك والحب ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد يغازل رانيا يوسف ورانيا ترد ب ” بلوك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.