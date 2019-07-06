متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم اللبناني فارس كرم عن بدء التحضير لأغنية جديدة لم يكشف عنوانها ولا أي تفاصيل عنها. وفي التفاصيل أطلّ فارس كرم من إستديو التسجيل برفقة الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر صباغ. وأكّد كرم أن أغنيته الجديدة ستنال إعجاب جمهوره، قائلاً: “نحنا عاملين غنية كتير قوية”. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان كليب أغنية “سمع” الذي طرحه منذ فترة قصيرة. الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج هاس غدّار.

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كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم من الاستوديو: “عاملين شي.. كتير قوي!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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