أويس مخللاتي تعرّض لحادث سير مروّع.. إنقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية

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متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّض الممثل السوري أويس مخللاتي لحادث سير مروع في لبنان حيث إنقلبت السيارة واصطدمت بأحد المحال التجارية.
وسرعان ما انهالت التعليقات للإطمئنان على أويس مخللاتي بعد انتشار صور الحادث المروّع، فخرج عن صمته في تغريدة قال فيها:
” لكلّ المحبّين والغاليين، انا الحمدالله بالف خير. شكراً لكلّ اللي اتّصلوا وسألوا.. حديد بحديد الحمدالله سالمة. كلّ الحبّ من القلب الى القلب، تحيّاتي”.
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