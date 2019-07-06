ببساطة وبفرح.. صابر الرباعي يطرح كليب “باي باي”

متابعة بتجـــــــــرد: بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد، طرح النجم التونسي صابر الرباعي كليب أغنية “باي باي” التي تضمنها العمل.

يظهر صابر الرباعي بإطلالة عصرية بامتياز في مشاهد تعكس الحيوية التي تحملها موسيقى الأغنية، فتحيط به ألوان الصيف الزاهية من كل الإتجاهات ويطلّ بفكرة متجدّدة عنوانها العريض “البساطة والفرح”.

العمل حقق نجاحًا لافتًا منذ الساعات الأولى على إصداره حيث ناهز الربع مليون مشاهدة عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويعود صابر الرباعي بهذه الأغنية إلى اللهجة التونسية، وهي لهجته الأم التي أبدع في غنائيها وساهم في إنتشارها مع اللون الغنائي التونسي. أغنية “باي باي” من كلمات، ألحان سليم عبدالله وتوزيع سامي المعتوقي أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج وليد ناصيف.

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تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “صابر الرباعي 2019” يتضمن عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.

لمشاهدة فيديو كليب “باي باي”: