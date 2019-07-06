حفل هاني شاكر في السعودية كامل العدد.. ومروان خوري يشارك بدويتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بالمسرح الروماني بمدينة جدة بالسعودية، الجمعة، حضورا كامل العدد للأسر من مختلف الجنسيات العربية، وحمل الحفل شعار "هاني شاكر جاي على جدة" ويأتي بعد حفله "وتر عبد الحليم".

وشارك النجم اللبناني مروان خوري في الحفل بتقديم أغنية "مشتريكي" كدويتو مع هاني شاكر التي نالت إعجاب الجميع.





وافتتح الفنان المصري حفله بأغنية "شبهك أوي" التي استقبلها الجمهور بهتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للحضور خاصة أبناء المملكة لحفاوة الاستقبال، ثم قدم وصلة غنائية من أغانيه مثل "لسه بتسألي"، و"نسيانك صعب"، و"يارتني".

ويقام الحفل برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة بالمملكة، وبمشاركة عبد الله مخارش مشرف الفعاليات الغنائية في السعودية.

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