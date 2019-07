خاص- محمد رفاعي بضيافة لايف ستايلز ستوديوز في بيروت

اجتمع صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد زاهد بالملحن والمؤلف المصري المبدع محمد رفاعي في بيروت وذلك في إطار اللقاءات المواكِبة للاتفاق على رؤية فنية موحدة تقرّب الأفكار لإصدارات جديدة على الساحة الفنيّة.

وعلمنا ان الاجتماع تم بين فهد زاهد ومحمد رفاعي في بيروت قبل مغادرة الأول الى مدينة “كان” الفرنسية، وحين سألنا “الزاهد” إن كان “الرفاعي” سعيداً بزيارته الى لبنان، أجاب صاحب لايف ستايلز ستوديوز بالإنجليزية “I didn’t ask him but I’m enchanted with his presence”!. بما معناه انه لم يسأله عن ذلك الا انه مستمتع جداً بوجوده”.

نشير ان “زاهد” و “رفاعي” كانا قد التقيا في السابق لأجل وضع خطة للتعاون بينهما خاصة ان محمد معروف أنه يملك ارشيفاً مميزاً مع أهم النجوم في العالم العربي من بينهم اليسا، اصالة، ايهاب توفيق، شيرين عبد الوهاب، لطيفة، نوال الزغبي، شيماء هلالي، اسماء لمنور وغيرهم

وها هو اليوم يضع بصمته على جيل من الفنانين الشباب ابرزهم الفنانة الفلسطينية الشابة روان عليان التي وضعت صوتها مؤخراً على النسخة النهائية من أغنية “أنا عندي حبيب” بحضوره خاصة أن الأغنية تحمل توقيعه على صعيد الكلام واللحن ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

أعمال كثيرة مقبلة مع وجوه فنيّة واعدة ستحمل توقيع محمد الرفاعي بالتعاون مع “لايف ستايلز ستوديوز” الشركة التي تسعى وراء الانتاج الراقي والفريد والمتجدد.