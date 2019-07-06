كاترين زيتا جونز تتألق في عرض فندي والمفاجأة ابنتها

Jul 06, 2019 حضرت الممثلة كاترين زيتا جونز عرض أزياء “فندي” الذي اقيم ضمن أسبوع الموضة في ميلان – روما وتحديداً من أمام مسرح الكولوسيوم. كاترين لم تكن بمفردها بل اصطحبت معها ابنتها كاريس البالغة من العمر 18 عاماً، التي خطفت الانظار باطلالتها. مجموعة “فندي” مستوحاة من الحضارة الرومانية، خاصة هندسة الأنماط واللوحات الترابية المتقاطعة، بالاضافة الى تصاميم لإمرأة بوهيمية، مليئة بالتطريزات والتعقيدات الدقيقة.







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