أحلام تتمنى الغناء في "النماص" بالسعودية.. هل تُحضّر مفاجأة لجمهورها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المطربة الإماراتية أحلام، عن أمنيتها الغناء في مدينة النمّاص، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن شاهدت النجاح الكبير الذي حققته الحفلات التي تم إحياؤها في هذه المدينة وسط حضور جماهيري كبير.

وأفصحت أحلام، عن رغبتها بالغناء في النماص، من خلال تغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، مشيدة بجمهور هذه المدينة ووصفته بالرائع، حيث كتبت: "آبي أغني في النماص، #النماص جمهور رائع".

من جانبه ردّ عليها عبدالله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية بهيئة الثقافة، من خلال حسابه عبر "تويتر"، فكتب لها: "يالله".

ويبدو أن الفنانة أحلام، ستفاجئ جمهورها بحفل جديد في المملكة العربية السعودية، وربما يكون كما رغبت وتحييه في النماص، خاصةً أنها بعد افتتاحها موسم جدة أكدت للجمهور أنها ستتواجد بحفل جديد في المملكة.

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ووعدت المطربة الإماراتية أحلام، جمهورها في المملكة العربية السعودية بالعودة مجددًا لإحياء حفل غنائي جديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلها بمدينة جدة.

وطالبت أحلام، السعوديين بأن يكونوا على جاهزية؛ إذ أعلنت لهم عن تفاصيل حفل جديد سيجمعها بهم قريبًا، وكتبت نجمة الخليج الأولى عبر حسابها على "تويتر"، قائلةً: "قريبًا في السعودية خلكم جاهزين".

يُذكر أن أحلام، أحيت حفلًا جماهيريًا كبيرًا في موسم جدة بالمملكة، يوم الـ 11 من يونيو الماضي، وأعربت عن سعادتها بالحفل قائلةً: "كانت ليلة كالحلم شكرًا #موسم_جدة على النجاح الكبير الذي اُضاف إلى تاريخي ومسيرتي الفنية وأتمنى إني كنت قد المسؤولية الكبيرة اللي حملتوني إياها لافتتاح الموسم بالإضافة إلى إشرافي بالكامل على الصوت والمسرح والإضاءة والغرافيكس مع طاقم عملي الكبير ومع الشركة الكبيرة".