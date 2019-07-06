أصالة كوميدية ورامز تحدى السقا والعوضى أبرز لياقته.. هكذا شارك النجوم العرب في "تحدي الزجاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بين حين وآخر ينتشر تحدٍ جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك فيه نجوم الفن، مثل تحدي رقصة كيكي، الذي شارك فيه المئات من النجوم داخل مصر وخارجها، وغيرها.

وتختلف نسبة المشاركات حسب صعوباتها، فقد انتشر تحدٍ بعد فيلم bird box يعتمد على تنفيذ المهام اليومية مع تغطية العنين، لكن نظرا لصعوبته وتحذير شركة netfilx، الشركة المنتجة من المشاركة فيها، لم يشارك فيه الكثير.

وقبل أيام أصبح الحديث عن تحدي "غطاء الزجاجة" وشارك فيه الكثير من النجوم العالميين، حتى وصل إلى مصر.

ومن بين النجوم العالميين الذين شاركوا فيه نجم الأكشن الإنجليزي جيسون ستاثام.

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كما شارك في التحدي الدى جي الشهير "مارشيمللو"، ووجه التحدي إلى جاستن بيبر.

بينما كان أول المشاركين في مصر هو الفنان رامز أمير، الذي نشر الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، موجها التحدي إلى الفنان أحمد السقا، لكنه لم يشارك.

ثم شارك الفنان أحمد العوضي في التحدين لكنه لم يمرره إلى أي أحد

آخر المشاركات كانت من نصيب الفنانة أصالة، والتي قدمتها بشكل كوميدي.