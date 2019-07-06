بالصور.. هاني شاكر يشعل المسرح الروماني في جدة

أحيا المطرب هاني شاكر، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس، الجمعة، وذلك على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.
ويشار إلى أنه قدم أمير الغناء العربي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور
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