بالصور.. هاني شاكر يشعل المسرح الروماني في جدة

أحيا المطرب هاني شاكر، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس، الجمعة، وذلك على المسرح الروماني بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أنه قدم أمير الغناء العربي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور

منها: "لسه بتسألي، نسيانك صعب، يارتني، ياريتك معايا، بعد حبك، وعد مني، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبي عليك، كدة برضه يا قمر".

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