ماليزيا تتهم أحد منتجي فيلم “ذئب وول ستريت” باختلاس 248 مليون دولار

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 09:53 صباحاً - اتهمت ​ماليزيا​ أحد منتجي فيلم “ذئب وول ستريت” (وولف أوف وول ستريت) وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بغسل الأموال بزعم ​اختلاس​ 248 مليون دولار (197 مليون جنيه استرليني) مرتبط بصندوق التنمية الحكومي “1MDB”. وتم توجيه اتهامات في 5 عمليات ​غسل أموال​ إلى رضا عزيز أحد مؤسسي شركة إنتاج “ريد غرانيتي بيكتشرز” في هوليوود التي أنتجت الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار. وقال المدعون إن رضا تلقي 248 مليون دولار نتيجة ​اختلاس أموال​ صندوق “1MDB”.

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