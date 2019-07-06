شاهدوا.. الوليد الحلاني يصدر اغنية “قلي بحبك”

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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 09:53 صباحاً - طرح الفنان اللبناني الوليد الحلاني اغنية جديدة باللهجة اللبنانية بعنوان “قلي بحبك” وذلك على احد التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات مصطفى الشاعر وألحان جان صليبا وتوزيع ناصر الأسعد.
الجدير ذكره ان الوليد كان قد شارك مؤخرا في برنامج “ديو المشاهير” الذي عرض على شاشة “ام تي في”، واستطاع ان يجذب المشاهدين اليه من خلال صوته الجميل، ومن ثم اصدر أغنية بعنوان “عم يسألوا”، والتي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج عادل سرحان.
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