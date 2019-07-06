ضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم قادمة من دولة عربية

كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 09:53 صباحاً - أعلنت السلطات اليونانية أمس الجمعة عن مصادرة ما وصفته بأكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في العالم قادمة من سوريا تتراوح قيمتها حوالي نصف مليار يورو .

وصرحت وحدة الجرائم المالية في بيان لها أن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات بمشاركة 20 ضابطا تمكنوا من مصادرة ثلاث حاويات ممتلئة ب ” الأمفيتامينات ” تم شحنها من سوريا .

وتحتوي الحاويات على 5.25 طن من المخدر وهو عبارة عن 33 مليون قرص ” كبتاغون ” .

وأوضح البيان أن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هي الصين .

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والكبتاغون هو مركب كيميائي ينتمي إلى عائلة الأمفيتامينات التي تنشط الجهاز العصبي المركزي .

وفي الستينيات تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب .. لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاغون تفوق الفوائد الإكلينيكية وتم حظره .

و الكبتاغون مخدر له شعبية في شبه الجزيرة العربية وفي سوريا خاصة .. وباتت سوريا مصدرا ومستهلكا رئيسيا للأمفيتامينات إذ أدت صدمة الحرب الأهلية إلى زيادة الطلب وأتاح انتهاك القانون والنظام فرصا للمنتجين .