فن ومشاهير

عمرو واكد وخالد أبو النجا يطعنان بشطب عضويتهما من نقابة الممثلين في مصر

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كتب امير فتحي في السبت 6 يوليو 2019 09:53 صباحاً - في تطور جديد بقضيتهما في مصر، تقدم كل من الممثل المصري ​عمرو واكد​ وزميله الممثل المصري ​خالد أبو النجا​ رسمياً بطعن أمام الجهات القضائية بقرار نقيب المهن التمثيلية في مصر بشطب عضويتهما من النقابة.

المحامي مالك عدلي اشار عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الى إنه تقدّم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على شطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا.

واشار عدلي أنه “أودع يوم الخميس بصفته وكيلًا عن عمرو واكد بالاشتراك مع زياد العليمي المحامي، بصفته وكيلًا عن خالد أبو النجا، عريضة الطعن رقم 52538 لسنة 73 قضائية شق عاجل على قرار نقيب المهن التمثيلية بشطب عضوية الفنانين من نقابة المهن التمثيلية”.

وشدد عدلي على انه والعليمي ينتظران جلسة لاحقة للنظر بالطعن.

يذكر ان نقيب المهن التمثيلية في مصر الممثل ​أشرف زكي​ كان قد أصدر قراراً في شهر مارس/أذار الماضي بشطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا.

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