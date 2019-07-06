المرض سبب نحافة النجمة التركية ديلان دينيز المفرطة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كان الصحفيون في انتظار الممثلة التركية ديلان ديينيز أثناء خروجها من أحد المقاهييفي أحدث ظهور لها، وسألوها عن سر النحافة المفرطة التي بدت بها في الآونة الأخيرة.

ديلان اوضحت أنها لا تخضع لحمية غذائية كما يعتقد البعض، وكشفت عن وجود سبب مرضي وراء خسارتها لوزنها بهذا الشكل، قائلة: «اتضح أن لدي حساسية تجاه عدد من الأطعمة، لهذا السبب فقدت الوزن وحالياً، اعمل على استعادة وزني الطبيعي، لا يوجد شيء يدعو للخوف».

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يُذكر أن ديلان دينيز تألقت في الموسم الدرامي الماضي في مسلسل «الحفرة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي أراس بولوت إينملي، ورضا كوجا أوغلو، اركان كولتشاك، وغيرهم، وذلك على مدى جزأين.

على الجانب الشخصي، انفصلت الفنانة التركية ديلان دينيز عن حبيبها، النجم بيركان سوكولو، وذلك بعد قصة حب قصيرة جداً، لم تستمر سوى 3 أشهر، حيث ارتبطت ديلان ببيركان يناير الماضي، بعد أشهر قليلة على انفصالها عن حبيبها السابق النجم فرقان انديش.