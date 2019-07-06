هذه المراهقة الجميلة أصبحت نجمة عربية بغاية الجمال

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الممثلة المصرية شيرين رضا صورة لها من فترة المراهقة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام. وفي التفاصيل، فقد ظهرت شيرين في الصورة بغاية الجمال وأكثر ما لفت روّاد صفحتها هو شعرها الأشقر الرائع. نُشير إلى أن رواد الانترنت أشادوا بجمال شيرين رضا منذ صغرها وحتى اليوم.

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