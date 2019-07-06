متابعة بتجــــــــــرد: فازت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي كيم كارداشيان بتعوض مادي يصل إلى نحو 2.7 مليون دولار من شركة USA Missguided لتصميم الأزياء. وفي التفاصيل، رفعت كيم كارداشيان دعوى بحق العلامة التجارية بعد استخدام الشركة لاسم كيم كارداشيان في الترويج لأحد تصاميمها. والجدير ذكره أن كيم كارداشيان نشرت صورة لها وهي ترتدي فستاناً ذهبي اللون عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وبعدها نشرت الدار صورة لفستان مشابه من تصميمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تفوز بدعوى ضد دار للأزياء.. حصلت على تعويض خيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.