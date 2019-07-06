انفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر

قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والبنزين والسولار، بدءا من الساعة 9 صباحاً، الجمعة 5 يوليو/تموز 2019.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، صباح الجمعة، فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.

سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

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سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيهاً من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.



سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي لتموين السيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب.





كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وشن جهاز حماية المستهلك المصري حملات مكثفة على محطات تموين الوقود بجميع المحافظات لوقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين البنزين والسولار.

ووفقا لمصدر مسؤول بالجهاز، فإن مراقبي الجهاز يستخدمون حق الضبطية القضائية فورا ضد أي تجاوز من جانب تجار الوقود.

ويأتي تطبيق أسعار الوقود الجديدة في مصر ضمن خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الوقود التي بدأت منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، وكانت بدايتها في يوليو/تموز 2014 ثم نوفمبر/تشرين الأول 2016 ويونيو/حزيران 2017 ويونيو/حزيران 2018.