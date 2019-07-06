توقيف مغني راب أمريكي ضرب شابا في ستوكهولم

أوقف مغني الراب الأمريكي، أساب روكي، الموجود في العاصمة السويدية لإحياء حفل في إطار جولته الأوروبية، و3 آخرين للاشتباه بضلوعهم في اعتداء جسدي بعد عراك في شوارع ستوكهولم، نهاية الأسبوع الماضي.



وأمر القضاء، الجمعة، بوضع المغني قيد التوقيف الاحتياطي خشية فراره، وأمام المدعي العام السويدي، فريدريك كارلسون مهلة أسبوعين لطلب الإبقاء على توقيف الفنان أو إطلاق سراحه.

Advertisements

وطلب المدعي العام في بادئ الأمر من المحكمة توقيف أساب روكي بتهمة توجيه ضربات والتسبب بإصابات، فيما قررت النيابة العامة ملاحقته بتهمة الاعتداء الجسدي، وهي مخالفة أقل خطورة في القانون السويدي.

وعلق المحامي السويدي للمغني هنريك أولسون ليليا قائلا: "لا أفهم حقا ما الذي دفع المحكمة لاتخاذ هذا القرار، هو فنان مشهور جدا بالطبع لكنه سيكون سعيدا للعودة لاحقا إلى المحاكمة".

ووقعت الحادثة، الأحد، وصوّرت في مقطع فيديو نشره موقع "تي أم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، ظهر فيه الفنان وهو يطرح شابا أرضا قبل تسديد ضربات عدة له.

ورد المغني من خلال نشر فيديوهات عدة عن الحادثة عبر حسابه على أنستقرام، وهو يظهر في هذه الفيديوهات طالبا مرات عدة من شابين بالابتعاد.