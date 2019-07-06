رولا شامية تثير أزمة: هشام حداد الأكثر جماهيريّة اليوم

أطلت الفنانة رولا شامية ضمن برنامج “اكلناها” الذي يقدمه الفنان باسم ياخور عبر قناة “لنا”.

اطلالة “شامية” لم تمر مرور الكرام خاصة بعدما قررت الاجابة على سؤال “ياخور” على أن تأكل الطبق الذي لا تحبه، وهو “برأيك من هو الأهم والأكثر جماهيريّة اليوم في لبنان عادل كرم أو هشام حداد؟”

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اجابة “شامية” كانت صريحة وواضحة، وأكدت ان الإسمين “خطيران” في حياتها لأن “هناك عشرة عمر مع “عادل” و”هشام” صديق لكنها ترى أن هشام حداد اليوم هو الأكثر جماهيريّة.

أيضاً خلال الحلقة سُئلت رولا لماذا تم حذف القسم المتعلق بها في “ستاند اب كوميدي” في الفترة الاخيرة؟ إجابة رولا كانت واضحة أيضاً وبرأيها قد يكون عادل كرم قد طلب أن لا تعود وتقدّم “ستاند اب كوميدي”.

ويبدو ان إجابات رولا شامية لم تعجب المخرج ناصر فقيه الذي غرّد دون ان يسميها وقال: “شي بيزعِّل لمّا شخص كان عايش معك وآكل وشارب معك يطلع بلا اصل. ما في شي بيبرِّر الحقد والشر. كل مشوار الو نهاية واذا وصلنا على مفترق طرق عالقليلة نتذكّر مشوار السنين الطويلة ونكون أوفياء لماضينا الحلو سوا. بس هيك”.

نذكر ان رولا كانت قد شاركت مع عادل كرم، عباس شاهين، نعيم حلاوي وأنجو ريحان في تقديم البرنامج الكوميدي الساخر “ما في متلو” اخراج ناصر فقيه، إلا ان “الاصدقاء” تفرقوا في عام 2018 بعد سنوات من العمل سوياً وذهب كل واحد في طريقه حيث تمسّك المخرج ناصر فقيه والمنتج طارق كرم بشقيقه عادل وانتج له برنامجاً خاصاً متخلياً عن فريق العمل كاملاً والذي تعاون معه خلال سنوات طويلة فتركه طارق في منتصف الطريق، فمن يكون بذلك اقل وفاءً؟