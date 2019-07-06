ماجد المصري يحتفل بزفاف نجله بأحد الشواطئ ورقصة لوسي تشعل الأجواء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان المصري ماجد المصري مساء الجمعة بزفاف نجله المخرج أحمد المصري، على مهندسة الإلكترونيات هند هيثم صادق، في حضور لفيف من نجوم الفن.

وتوافد نجوم الفن على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، لمشاركة أسرة الفنان المصري فرحته بزفاف نجله، وسط فرحة عارمة من أسرة العروسين، والتقاط صور الزفاف.

ونشر بعض الفنانين، إلى جانب الإعلامية بوسي شلبي، صورًا أولية من حفل الزفاف، إلى جانب نشرها مقطع فيديو للفنانة لوسي أثناء الرقص في بداية الزفاف لتشعل لوسي أجواء الزفاف برقصة خاصة للعروسين.

وكان بين أول الحضور من الفنانين، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ومنى إش إش، والدة العريس، وأكرم حسني، ووليد منصور.

وأحيا الحفل النجمان محمد حماقي وتامر حسني، بباقة من أجمل أغانيهما؛ إذ يرتبطان بعلاقة وطيدة مع أسرة ماجد المصري.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "زلزال" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وحلا شيحة ومنى عبد الغني، ونسرين أمين ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

ويعمل نجل ماجد المصري في مجال الإخراج، حيث قدم أول أفلامه، عام 2015 ، بعنوان "غير قانوني"، وتم تصويره بين القاهرة وأمريكا.

وتزوج ماجد المصري من الفنانة منى إش إش، وأنجب منها نجله أحمد، وابنته ماهيتاب، ثم تزوج من رنا عطية لينجب منها نجله "آدم".