إيجي أزاليا تُثير حيرة مُتابعيها بصورة.. هل خطبتْ بُوي كارتي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المطربة الأسترالية إيجي أزاليا، شائعات الارتباط رسميًا بصديقها مغني الراب "بلاي بوي كارتي" بعد مشاركة لقطات لخاتم من الماس في أصبع اليد اليسرى.

ونشرت إيجي البالغة من العمر 29 عامًا اللقطات على إنستغرام، مثيرةً حيرة متابعيها باستخدام المقطع المشفّر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم تُقدّم إيجي أي تفسير لهذه اللقطات، إلا أنها كانت تواعد مغني الراب الأمريكي بلاي بوي البالغ من العمر 22 عامًا، منذ سبتمبر الماضي.

وفي مقابلة الشهر الماضي، تحدّث كارتي حول علاقته بالنجمة الأسترالية، قائلًا: "بمجرد أن بدأت الحديث معها، قطعت الجميع"، وقال للصحيفة: "لقد انتهى الأمر"، واعترف بأنه معجب كبير بموسيقاها، وأنه يؤيد كل ما تفعله.

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وفي الوقت نفسه، تفاخرت إيغي إلى حد كبير بعلاقتها المزدهرة مع مغني الراب، حيث نشرت صورة معه على إنستغرام، جنبًا إلى جنب مع التعليق: "أفتقدك".

وبعد وقت قصير من ظهور علاقتها العاطفية، واجهت إيغي انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفجوة العمرية بينهما.

وردًا على تعليق سلبي، كتبت المغنية: "لقد بلغ من العمر 23 عامًا فقط، وهو أصغر مني بخمس سنوات، هل هذا غير عادي بالنسبة لك، تتصرفون وكأنه طفل صغير غادر المدرسة للتو أو أنا امرأة عجوز نحن على حد سواء في العشرينات من العمر".

ومن المقرّر أن تكون خطبتها لكارتي هي الثانية، بعد انفصالها عن لاعب كرة السلة الأمريكي نيك يونغ في يونيو 2016، بعد ثلاثة أشهر من القبض على الرياضي البالغ من العمر 34 عامًا في فضيحة الغش.