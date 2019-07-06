أديل تتبنّى تجهيز حفل جينيفر لورانس لتوديع العزوبية.. وهذه "مُخططاتها السريّة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُخطّط المطربة البريطانية أديل لإقامة حفل توديع للعزوبية لصديقتها الممثلة، جينيفر لورانس، إذْ تحاول المغنية البالغة من العمر 31 عامًا إقامة حفل أكبر بعد أن اشتكت الممثلة جينيفر البالغة من العمر 28 عامًا من عدم حضور أي شخص احتفالها السابق، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف مصدر أن النجمة أديل بدأت تنظيم الحفل وإرسال دعوات إلى الحضور، مضيفًا: "أمر سري للغاية في الوقت الحالي، لكن الضيوف يتلقون دعواتهم ببطء".

وترغب أديل في الحفاظ على متعة الحدث للجميع، دون انعكاسات سلبية على صديقتها جينيفر، حيث تريد أن يكون حفلًا أنيقًا حتى لا يتم إقحام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما من المقرر أن يكون هناك بعض النجوم الكبار في الحفلة.

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وكانت قد تمّت خطبة النجمة العالمية جينيفر لورانس على كوك ماروني، في مايو الماضي، بعد 8 أشهر فقط من المواعدة.

وأعلنت جينيفر عقب ذلك أنها تريد الآن الزواج منه لأنها أدركت أنه الشخص المناسب.

يُذكر أن كوك ماروني والذي يبلغ عمره 33 عامًا، يعمل في إدارة المعارض الفنية، وتواعد الثنائي بعد انفصال لورانس عن عدد من المشاهير، من بينهم الممثل نيكولاس هولت والمغني كريس مارتن والمخرج دارين أرنوفسكي.