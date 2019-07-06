شكرا لقرائتكم مهرجان جدة.. نجوم عالميون وبث يصل لـ 100 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب محبو الموسيقى الحدث الفني العالمي عندما تستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية مهرجان جدة العالمي، الذي سيقدم عروضاً حية لعدد من أبرز نجوم الفن والغناء في العالم، مثل: نيكي ميناج، ستيف أوكي، وليام باين وريوار آند فارسكي، وسيتم إنتاج هذه الحفلات وبثها على شاشات التلفاز حول 100 دولة في العالم، ضمن فعاليات "موسم جدة" التي تتجاوز 150 فعالية، تنظم على مدى 41 يومًا.

صمّم المهرجان بالكامل بما يناسب البث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم، حيث سيعمل البرنامج، المُنتَج في جدة، على الترويج للمنطقة بوصفها وجهة رائعة عبر الوصول إلى مئات الملايين من الأشخاص حول العالم من خلال منصات التلفزيون والبث المباشر، خاصة منصة MTV، كما تعرض آلاف الإعلانات في أكثر من 30 دولة، وستكون هناك جوائز قيِّمة للمشاركين من جميع أنحاء العالم.

وقد تم طرح التذاكر للعرض المذهل عبر موقع المهرجان، وفي متاجر فيرجن في مختلف المناطق السعودية، ويتوقع أن يتم بيعها بسرعة كبيرة.

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وتعد هذه النسخة الأولى من المهرجان الموسيقي الرائع، ويترقب أن يتواصل تنظيمه على مدى السنوات الخمس القادمة، ليسهم في وضع مدينة جدة بقوة على خارطة السياحة الدولية كوجهة رائعة لعشاق الموسيقى المتطلعين للاستمتاع بأفضل العروض الحية في الشرق الأوسط. ويمكن للزوار من خارج المملكة الآن الاستفادة من نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد عبر الإنترنت، والذي يقدم تأشيرة الدخول للمملكة خلال دقائق معدودة.

نيكي ميناج



الأضخم في المنطقة

ذكر المهندس رائد أبو زنادة، المشرف العام على (موسم جدة)، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، أن "هذا الحفل الموسيقي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة العربية، ونعمل في موسم جدة حاليًّا على إنتاج الحفل ليعرض على شاشات التلفاز في أكثر من 100 دولة حول العالم". وأضاف أبو زنادة "الحدث الفني المميز، سيتوِّج فعاليات موسم جدة، وسيجسِّد السمة المميزة للموسم، بحر وثقافة، حيث نقدم اليوم مهرجانًا ضخمًا، يضم نجومًا عالميين في أول مهرجان من نوعه على مستوى المنطقة، فضلًا عن كونه سيشهد مشاركة عدد من المواهب والنجوم المحليين".

أوضح روبرت كويرك، رئيس روكو ميديا العالمية، أن "هذا المشروع الدولي مميز حقًّا لمدينة جدة وجميع شباب السعودية، فهو أول مهرجان عالمي للموسيقى بهذا الحجم في السعودية، ومن المؤكد أن 18 يوليو، سيكون يومًا مبهرًا لجمهور جدة كما لم يحدث من قبل، خاصة أن هذا الحدث يتم إنتاجه ليُبث عبر شاشات التلفاز العالمية، ويتم الترويج له حاليًّا في جميع أنحاء العالم. نحن على يقين من أنه سيكون حدثًا متميزًا بالفعل، وسيشاهده مئات الملايين من الناس حول العالم، أجواء جدة الممتعة والدافئة والمرحبة بالجميع. جدة اليوم مستعدة لتقدم المزيد من الإبداع".