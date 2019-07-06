شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غربان وقطط وكلاب.. فنانون اختاروا أصدقائهم من الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نجوم الفن علاقات صداقة خارج نطاق العمل ويحرصون دائماً على مقابلة أصدقائهم سواء فى المناسبات أو فى الأوقات العادية، ولكن فى نفس الوقت هناك العديد من النجوم يعشقون الحيوانات ويعتبرونها من أصدقائهم بل ومعظم يرى الحيوان المفضل له فى منزله، ومع انتشار السوشيال فى السنوات الأخيرة بدأ كل فنان ينشر صوره مع الحيوان المفضل له تعبيراً عن حبه له.

ولعل القطط هى الأبرز بين الحيوانات التى بفضلها الفنانين، ودائماً ما تجدها فى منازل الفنانين ومعهم معظم أوقاتهم بعيداً عن العمل، مثل النجمة ياسمين صبرى التى تعشق القطط وتربيها فى منزلها ودائماً ما تقضى معظم وقتها معها وتعتبرها صديقتها، وهناك العديد من الفنانات اللاتى يحرصن على تربية القطط فى منازلهن.



ياسمين صبرى مع قطتها ياسمين صبرى مع قطتها

وتعد النجمة ياسمين عبد العزيز صاحبة أغرب حيوان تقوم بتربيته فى منزلها وان كان ينتمى لسلالة القطط إلا أنه فريد من نوعه، وعندما نشرت ياسمين صورته على انستجرام لاقى استغراب الجمهور خاصة وأنهم يشاهدوه للمرة الأولى، ولكن ياسمين كشفت أنه من أغلى فضائل القطط ومن نوع "سفنكس" وهى سلالة فرعونية.



ياسمين عبد العزيز وقطتها ياسمين عبد العزيز وقطتها



قطة ياسمين عبد العزيز من سلالة سفنكس قطة ياسمين عبد العزيز من سلالة سفنكس

وكشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجى مؤخراً عن حبها للغربان، بعدما نشرت صورة وهى تحمل غُرابا خلال قضاء اجازتها فى موسكو، وعلقت: "من صغري وأنا أتفاءل بالغراب، وأفرح لما بسمع صوته، بعرف إنو غراب، بس هيك بالشام عنا شجر عالي وبكذا مكان بيتجمعوا الغربان، حديقة المتحف، الجامعات، الآداب والهندسة والحقوق، وبكتير مناطق سكنية مثل المزرعة مثلا، أوقات منتوارث عادات بدون ما يكون إلها أسباب مقنعة، وبتبقى مسلمات بدون ما نفكر فيها".

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سلاف فواخرجى مع الغراب سلاف فواخرجى مع الغراب

ويشتهر النجم أحمد فهمى بحبه الشديد للكلاب وحرصه على تربيتهم فى منزله ويحرص على نشر صور تجمعه بكلابه طوال الوقت، وعندما توفى أحد كلابه قبل 3 سنوات مر بحالة نفسية سيئة للغاية نظراً لارتباطه الكبير به، وإضافة لفهمى هناك العديد من النجوم المحبين للكلاب ويربونها فى منزلهم.



أحمد فهمى يداعب الكلاب أحمد فهمى يداعب الكلاب



أحمد فهمى والكلب أحمد فهمى والكلب

النجم أحمد السقا يعد من أبرز النجوم المحبين للخيل، فهو يمتلك إسطبلاً للخيول، ولا يبخل على نفسه في اقتناء أغلى وأندر أنواع الخيول العالمية، كما يعمل على متابعة صحتها ونظافته.