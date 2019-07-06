شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "ليالى قلعة دمشق".. 3 مطربين من لبنان ومطرب من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات مهرجان "ليالى قلعة دمشق"، والتى تنطلق فى الفترة من 11 إلى 14 من شهر يوليو الجارى، مشاركة 3 فنانين من دولة لبنان وهم فارس كرم ومروان خورى وكارول سماحة، ومن العراق الفنان سيف نبيل، وسط غياب تام للمطربين السوريين الأمر الذى أثار غضب أهل دمشق.

اللجنة المنظمة لمهرجان "ليالى قلعة دمشق" أوضحت أن السبب فى ذلك هو انشغال الفنانين السوريين بحفلات خارج البلاد، بالإضافة إلى رغبتهم فى تنويع الفنانين فى كل دورة حتى تكون مختلفة عن الدورة السابقة.

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مهرجان ليالي قلعة دمشق انطلق العام الماضى فى نسخته الاولى، وشارك فى إحياء الحفلات وقتها، كلا من ناصيف زيتون ومروان خوري وحسين الديك وملحم زين.

ومن المقرر أن يفتتح المهرجان النجم فارس كرم يوم 11 من الشهر الجارى، ويحيى ثانى أيامه الفنان العراقى سيف نبيل، أما الفنانة كارول سماحة ستحيى ثالث ليالى المهرجان وتحديدا فى 13 يوليو، ليختتم الفنان مروان خورى المهرجان فى يوم 14 من نفس الشهر.