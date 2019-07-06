محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت سارة صبري حفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعها بجدها. وظهرت سارة في الفيديو وهي تطلب من جدها أن يقبلها، إلا أنه رفض مقابل أن يحصل منها على 50 جنيها، وحاولت أن تقبل يده فرفض". وقال أبو زهرة في الفيديو:" لا كده بقا ده احنا حنعمل فيلم". وشارك عبدالرحمن أبو زهرة في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "البوسة بـ50 جنيه".. عبدالرحمن أبو زهرة يمازح حفيدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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