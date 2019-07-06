صور| بدراجة نارية.. هكذا تظهر دومينيك في أحدث كليباتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية دومينيك مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس أحدث كليباتها" يا عريس".

وظهرت دومينيك في الصور بملابس جريئة على دراجة نارية، وعلقت على الصور: "يا عريس، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، استعدادا لطرحها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المتخصصة في الموسيقى مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت إن الأغنية من كلمات محمد موافي، وألحان وتوزيع أحمد فيجو، وتم التصوير في دبي داخل "كراج ستوديو" شادي الرفاعي.

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وأضافت أن الأغنية تنتمي لنوعية أغاني حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة في شكل مهرجان شعبي، وقام بتصوير ومونتاج الكليب المخرج مينا عدلي.

على صعيد آخر، تعاقدت دومينيك حوراني على عدد من الحفلات الصيفية داخل مصر بالقاهرة وشرم الشيخ نهاية الشهر الحالي.