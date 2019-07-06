اعتزال الممثلة زايرا وسيم يثير الجدل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثار قرار ممثلة بوليوود زايرا وسيم Zaira Wasim بالتخلي عن مسيرتها الفنية، و اعتزالها العمل الفني والسينمائي، ردود أفعال سلبية كبيرة، مع مناقشات ساخنة حول دور الدين في الخيارات المهنية.

الفنانة المعتزلة البالغة من العمر 18 عاماً، والتي حققت شهرة كبيرة رغم قصر عمرها الفني على عملين فقط، كشفت يوم الأحد 30 يونيو عن قرارها بالتخلي عن صناعة السينما قائلة إنها غير راضية عن خط العمل لأنه يتعارض مع إيمانها، ودينها الاسلامي.

المتحدثة السابقة بالكونجرس الهندي، بريانكا شاتورفيدي، شاركت تغريدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاثنين للرد على قرار زايرا.

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وقالت شاتورفيدي إنه على الرغم من أن قرارها بالانسحاب من صناعة السينما أمر جيد، إلا أنه من المؤسف أن نسمع أن قرار زايرا كان بناءً على إيمانها.

وأوضحت: “زيرا وسيم تعتزل صناعة السينما، وتتمنى لها التوفيق، لكن من المؤسف أن نقرأ في رسالتها أن القرار اتخذ على أساس اعتقادها بأنه يعوقها عن ممارسة إيمانها”.

ومضت قائلة إن السينما الهندية شهدت العديد من قصص النجاح وكانت على نفس درجة الإيمان، وانتقدت شاتورفيدي وسيم لأنها جعلت دينها الإسلامي غير متسامح مع الخيارات المهنية.

كانت نجمة “دانجال” قد شاركت رسالة طويلة على السوشيال ميديا، طرحت فيها رؤيتها حول السنوات الخمس الماضية، وكيف أنها تريد ” تغيير حياتها إلى الأبد”.