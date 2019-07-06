أكشاي كومار يؤدي أخطر مشاهده في فيلم Sooryavanshi.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يحتاج تنفيذ المشاهد الحركية في الأفلام درجة كبيرة من التعقيد ويتطلب توفير تجهيزات خاصة، فضلًا عن أن ما نشاهده على الشاشة خلال ثواني أو دقائق معدودة، قد يستلزم ساعات طويلة وأحيانًا أيامًا لإنجازه.

الممثل أكشاي كومار المعروف بتفضيله للأعمال السينمائية ذات الحركة والأكشن العالي، واصراره على ادائها بنفسه، رغم خطورتها، قد شارك متابعيه مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، يوم الاثنين 1 يوليو، خلال أدائه لمشهد خطير من فيلمه الجديد Sooryavanshi للمخرج روهيت شيتي.

كتب كومار، معلقًا على مقطع الفيديو: “منذ أن أصبح التمثيل قدري، أصبح العمل شريان الحياة حياتي”، حيث نال المقطع الجديد من وراء الكواليس من الفيلم الذي جرى تصويره في تايلاند، إعجاب بعض من متابعيه على الصفحة، بينما وجه آخرون تحذيرًا للنجم بالتوقف فورًا عن تأدية تلك المشاهد، والاستعانة بدوبلير حفاظا على حياته.

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الممثل، المعروف شعبيا باسم خيلادي بوليوود، شوهد وهو يطارد الدراجات ويضرب السيارات ويؤدي حيلة جريئة على مروحية، في الفيديو.

وقد شارك المخرج كاران جوهر، الذي ينتج الفيلم، مقطع الفيديو بالتزامن مع نشر أكشاي له، وغرد “وراء الكواليس في عالم السينما الهندي. أوه. وثق بي، هذا مجرد غيض من فيض. هذا ما يحدث عندما يجتمع روهيت شيتي واكشاي كومار “.

ينضم إلى أكشاي في Sooryavanshi كاترينا كايف وجولشان جروفر ونيكيتين دير، ويصور الفريق حاليًا في بانكوك، كما قرر صُناعه إطلاقه على شاشات يوم 27 مارس لتجنب الصدام في شباك التذاكر مع فيلم سانجاي ليلا بهنسالي.