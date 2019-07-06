معتصم النهار يخضع لجلسة تجميل مع زوجته.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقتحم الفنان السوري معتصم النهار عالم التجميل، وزار مع زوجته لين أحد مراكز التجميل في بيروت.

معتصم ولين خضعا لجلسة تجميلية خاصة للعناية ببشرتهما، حيث ظهر الفنان الشاب في مقطع فيديو من أجواء الجلسة، معرباً عن استمتاعه بالجلسة، ممازحاً بقوله: « يعني ممكن فيق الصبح وما أعرف حالي؟»، بينما بدت لين في حالة انسجام واسترخاء.

فانز معتصم تفاعلوا مع الفيديو عبر تعليقات، أكدوا فيها أن الفنان السوري يتمتع بوسامة وجاذبية خاصة، ونصحوا الممثل الشاب بعدم الخضوع لأي تقنيات تجميلية.

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يُذكر أن معتصم النهار تزوج من لين زنبركجي عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى عام 2016، وأطلقا عليها اسم «ساندرا».

لين كانت قد كشفت كواليس تعارفها وقصة حبها لمعتصم قائلة: «ما جمعني بمعتصم صدفة غريبة جداً وهذه الصدفة ستبقى سراً بيني وبينه، ولكن معتصم كان يعرف عني كل شيء ويعرف المكان الذي أتردد إليه، وفي أحد الأيام، انتظرني هناك إلا أني لم آتِ فقرر العودة إلى المقهى الذي يرتاده دائماً».

وتابعت: «ولكنه فوجئ بدخولي إليه مع صديقاتي بمحض الصدفة وجلس إلى جانبنا، وعندما كنا نضحك كان يضحك معنا وينظر إلي بشكل مستمر وأنا استغربت في البداية نظراته المتكررة، لكنه بدا لي في الحقيقة وسيماً جداً أكثر من الشاشة حتى، وبدأت أُعجب به إلى أن جمعنا الحب».

من ناحية أخرى، شارك معتصم النهار في المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «خمسة ونص» أمام نادين النجمة اللبنانية نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي.