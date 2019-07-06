هاندة إرتشل بـ«شورت» على العشاء مع حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي، النجمة التركية هاندة إرتشل في أحدث ظهور لها مع حبيبها، الفنان مراد دالكيش بعد سهرة خاصة جمعتهما على العشاء.

فلاشات الكاميرات رصدت لحظة خروج هاندة وحبيبها من أحد مطاعم المأكولات البحرية في منطقة روملي حصار، حيث استقبلت الفنانة المصورين بالضحكة القوية التي ملأت وجهها، وعكست مدى سعادتها بالوقت الذي قضته مع مراد، وكان لافتاً الـ«لوك» العفوي الذي بدت عليه، حيث اختار «شورت» قصير، ونسقته مع «تي شيرت» أبيض، و«كاب» من نفس اللون.

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هاندة إرتشل عادت لمراد دالكيش بعد فترة أنفصال استمرت لأشهر، وذلك بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بخبر الوفاة، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، عُرض لهاندة إرتشل مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.