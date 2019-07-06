النجم التركي كيفانج تاتليتوج يحتفل بعيد ميلاد نجل شقيقه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بعيد ميلاد نجل شقيقه الذي اكمل عامه الرابع، وكان لافتاً عدم حضور زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر.

كيفانج ظهر في صور من أجواء الحفل مع شقيقه وزوجته، يتوسطهما ابنهما الذي بدا متأثراً بشخصية «سبايدر مان» سواء في الـ«لوك» الذي ظهر به، وكذلك قالب كيك عيد الميلاد الذي حمل مجسماً للشخصية الشهيرة.

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وكعادته، ظهر كيفانج بكامل أناقته في «لوك» لاقى اعجاب محبيه، وتُعد صور حفل عيد الميلاد أول ظهور للنجم التركي بعد تعرضه مؤخراً لأزمة صحية إثر اصابته بتسمم غذائي، في الوقت الذي فسر فانز مهند عدم حضور زوجته للحفل، بعدم خروجها من ازمة وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.