مريم أوزيرلي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وتخطف الأنظار في مهرجان ميونيخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بعيد ميلاد شقيقتها «جنان»، ونشرت صورة عفوية تجمعهما، متمنية لها عام جديد سعيد.

فانز نجمة مسلسل «حريم السلطان» تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات، هنأوا فيها شقيقتها بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة والتوفيق، كما أثنوا على طرافة الصورة، لافتين إلى قوة الشبه بين الشقيقتين.

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من ناحية أخرى، حرصت مريم على المشاركة في فعاليات مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي، ونشرت صورة من أجواء حضورها إحدى الفعاليات، ظهرت فيها بطلّة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف الصدر، ومشقوق لأعلى الفخذ، في الوقت الذي لملمت شعرها للخلف، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه إثارة.

يُذكر أن مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني كان آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.