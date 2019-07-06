طلاق الفنان السوري حازم زيدان ونهى عابدين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصل الفنان السوري حازم زيدان عن زوجته الممثلة المصرية نهى عابدين بعد زواج استمر لـ5 سنوات، وأثمر عن طفل واحد.

حازم نجل النجم السوري أيمن زيدان، اختار أن يطلق على ابنه اسم «أيمن» تمناً باسم والده، حيث يقيم الصغير مع والدته بمصر، في الوقت الذي يقيم فيه حازم مع عائلته بدمشق.

Advertisements

من ناحية أخرى، يشارك حازم زيدان حالياً في العرض المسرحي «ثلاث حكايا» من إخراج أيمن زيدان، في الوقت الذي فاز فيه آخر أعماله السينمائية، فيلم «العين الساحرة»، وهو من إخراجه وتأليفه بمشاركة أمير أبو الخير، بجائزتين في المسابقة الرسمية لمهرجان «بيترهوف السينمائي» في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

أما نهى فقد تألقت خلال الفترة الأخيرة في أكثر من عمل درامي، وأبرزهم «حلاوة الدنيا»، «لدينا أقوال أخرى»، «ونوس»، «الشارع اللي ورانا»، «طلعت روحي»، «الكابوس»، «أمر واقع» كما شاركت في المارثون الرمضاني المنتهي حديثاً بمسلسل «قابيل»، و«حرملك».