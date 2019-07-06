ماجد الكدواني يستعد لـ«بره المنهج»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل المخرج عمرو سلامة، العمل على مشروع فيلم جديد، يحمل عنوان “بره المنهج”، ويتعاون في كتابة الفيلم مع السيناريست خالد دياب، ومن بطولة النجم المصري ماجد الكدوانى وإنتاج شركة “لاجونى”، وجاء ذلك وفقا لما أعلنه المخرج والسيناريست خالد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلى جانب أخر، احتفل الفنان المصري ماجد الكدواني بتخرج ابنته ساندرا من إحدى مدارس مدينة الشروق.

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ماجد الكدواني ظهر في عدد من الصور مع ابنته، وظهرت عليه علامات الفخر والحبور بسبب وصول ابنته لهذه المرحلة الدراسية.

الفنان المصري ألقى في الحفل كلمة عبر فيها عن سعادته الكبيرة بهذا اليوم وسط حضور الطلاب وأولياء الأمور.

والجدير بالذكر أن فيلم “شيخ جاكسون” كان آخر التجارب السينمائية لـ عمرو سلامة، عام 2017، وشارك في بطولته الفنان ماجد الكدوانى، كما جمعهما تعاون في فيلم “أسماء” عام 2011.