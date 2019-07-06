إليسا تؤكد أنها مع عودة اللاجئين السوريين لبلدهم

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، بعودة اللاجئين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن لبنان تعاني حاليًا من أزمة اقتصادية.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة إقتصادية ومنه قادر يتحمل".

وأضافت إليسا "أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد يكونوا مرتاحين بأرضهم".

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وجاءت بعض التعليقات لتؤيد وجهة نظرها، بينما هاجمها عدد كبير من متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "عمري ما شفت حدا يطرد ضيوفه فعلاً حق الضيافة والكرم عند اللبنانيين صفر، لو عندكم حبة تمر اقسموها مع إخوانكم السوريين هذه مبادئ ديننا العظيم الإسلام اللي زرع فينا هيك، يعني ما نتخلى عن حدا لاجئ إليك لو مات بالجوع ولا تنسوا خير سوريا على لبنان لما كانوا مشردين".

وكتب آخرون "مع احترامي ليكي إليسا، بنحبك ولكن كلامك جارح وأنا من ليبيا وشعب يعاني من الحروب من الخارج والداخل، كان القائد معمر القدافي الله يرحمه يقول ليبيا لكل العرب، كان يريد وحدة العرب، نص بلادنا العربية تعاني من الحروب ومهجرين من وطنهم الى أوطان يجد فيها الأمان لأسرته"، "ويرجعوا اللبنانيين من الخليج وغيره، لبنان أحق بهم"، "خلي حال بلدهم يتحسن الأول ويصير تمام ويرجعوا بخير وسلام".

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