شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت أمينة عن أولى حفلاتها فى السعودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة أمنية عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على الحفل التى أحيته مؤخرا فى مدينة الطائف بالسعودية والتى اقامته الهيئة العامة للثقافة .

أمينة قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بإستقبال جمهور الطائف لها وحرصهم على ضيافتها على أفضل مستوى حيث أنها شعرت بوجودها فى مصر بالإضافة إلى مشاركتهم معها وحفظهم عدد من الأغانى منها "أركب الحنطور" و"أخيرا اتجوزت" و"كله بيلعب على كله" وغيرها .

ونفت أمينة الأخبار التى ترددت بحضور عدد قليل من الجمهور الحفل قائلة : الحمد لله الحفل شهد إقبال كبير ورفع شعار كامل العدد على الرغم من إقامته فى صالة رياضية وتفاعل الجمهور بشكل غير طبيعى مع الأغانى التى قدمتها.

وأشارت إلى أنها بعد حفلها فى الطائف حرصت على أداء مناسك العمرة.

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وأضافت أنها ستحيى أيضا مساء اليوم حفل غنائى كبير فى المسرح الرومانى بجدة وتتوقع أن يشهد عدد كبير جمهورها من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى امينة فى السعودية.

من ناحية أخرى تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التى ستعد مفاجأة لجمهورها، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذى حققه ألبومها الجديد "اللى راحوا"، ويضم 10 أغنيات، منها "سيدى، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتى"، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم محمد رحيم، محمد يحيى، مدين، ملاك عادل، وغيرهم.

يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية ، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.